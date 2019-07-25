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Antalya'da düğüne giden şahsın aracından çıkanlar şaşırttı

Düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı.

İHA | 25.07.2019 - 02:10..
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Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla akşam 22.30 ve 01.00 saatleri arasında "Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/5)" gerçekleştirildi.

Antalya'da düğüne giden şahsın aracından çıkanlar şaşırttı

“DÜĞÜNE GİDİYORUM”

Durdurulan araçları didik didik arayan ekipler, sürücülerin de GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulamanın Muratpaşa ilçesi Hasansubaşı Caddesindeki çalışmalarda ise ekiplerin durdurduğu bir otomobilde adeta cephanelik çıktı.

İçerisinde erkek sürücü, kadın ve çocuk yolcunun bulunduğu aracı arayan ekipler, bagaj kısmında bir tüfeğe ve fişeklere rastladı. Sürücü, evden acele düğüne çıktığını ve tüfeğin ruhsatının yanında olmadığını söylerken, bu sefer ekipler torpido gözünde tabanca buldu. Ruhsatsız olduğu belirtilen tabancanın da ağabeyine ait olduğunu savunan sürücünün aracında aramaya devam eden ekipler, bu sefer bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri, tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu maddelere el koyarken, sürücü ve yanındaki kadını küçük yaştaki çocukla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Antalya'da düğüne giden şahsın aracından çıkanlar şaşırttı VİDEO

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