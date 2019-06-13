Antalya'da eğlence mekanlarının hepsi kameralı olacak

Antalya Valiliği, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine kamera takılması zorunluluğu getirdi.

3 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI İSTENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polisin görev ve sorumluluklarına dikkat çekilerek, “Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerinde genel kollukça denetim ve kontrol altında tutulmakla birlikte, olay vukuunda suç ve suçluların tespiti ve yakalanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; hali hazır ruhsatlı ve yeni ruhsatlandırılacak alanı 40 metrekarenin üzerinde bulunan kahvehane, oyun salonu, bar, birahane, meyhane, gazino, disko, diskotek, pavyon, otel, motel, pansiyon ve dernek lokallerinde görüntülü kamera sistemi tesis edilmesi ve sistemlerin kurulmasının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanması uygun görülmüştür." denildi.

HER YANI GÖRECEK

Güvenlik kamera sisteminin işyerinin tüm giriş ve çıkışlarını, varsa işyeri otoparkını değişik açılardan görecek şekilde konuşlandırılması gerektiği belirtilirken, kameraların yeterli çözünürlük, gece görüşlü ve kesintisiz kayıt yapabilme özelliğinde olması gerekiği vurgulandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Açıklamada ayrıca, “Belirtilen tedbir ve yasaklara uymayan kişi veya sorumlular hakkında fiilleri ayrı bir suç teşkil etmiyorsa 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (A) ve (C) bentleri ile 66. Maddesine atfen, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince öngörülen idari para cezası uygulanmasına, Valilik Makamının 30.11.2012 tarihli olurlarıyla karar verilmiştir." denildi