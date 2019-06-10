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Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

Polise çarptıktan sonra dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, bu kez de bariyerlere çarptı.

DHA | 10.06.2019 - 14:13..
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki Namık Kemal Bulvarı'nda meydana gelen olay, ehliyetsiz sürücüyü ve yakınlarını korkuttu.

POLİSİ GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Kullandığı 07 CAY 23 plakalı otomobille ara sokaktan caddeye çıkış yapan ehliyetsiz Murat D., yolda bulunan ekip aracını görünce heyecanlandı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Otomobiliyle polis aracına çarpan Murat D., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken bu kez aracıyla bariyerlere çarptı.

Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

Gözaltına alınan Murat D.'nin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Murat D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

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