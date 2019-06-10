1 Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

2 Sınırda çıkan yangın söndürüldü Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Rasulayn’da çıkan yangın, 1 saatlik çalışma sonrası durduruldu.

3 İzlanda Futbol Federasyonu: Türkler abartıyor A Milli Takımımızın havaalanında yaşadığı skandal olaylarla ilgili toplantı kararı alan İzlanda Futbol Federasyonu, yeni bir açıklama yaptı. Federasyon, "Biz de aynı muameleyi gördük" dedi.

4 Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı 9 günlük bayram tatilinde 70 bin kişinin akın ettiği Akyaka'da, tatilciler gittikten sonra çöpleri gönüllü olarak toplayanlar oldu.

5 Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup'un aileleri tanıştı Birisi ekranların diğeri yeşil sahaların ünlü oyuncusu olan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup çifti, ilişkilerini resmiyete taşıdı.

6 Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı Polise çarptıktan sonra dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, bu kez de bariyerlere çarptı.