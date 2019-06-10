Antalya'da ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Namık Kemal Bulvarı'nda meydana gelen olay, ehliyetsiz sürücüyü ve yakınlarını korkuttu.
POLİSİ GÖRÜNCE HEYECANLANDI
Kullandığı 07 CAY 23 plakalı otomobille ara sokaktan caddeye çıkış yapan ehliyetsiz Murat D., yolda bulunan ekip aracını görünce heyecanlandı.
BARİYERLERE ÇARPTI
Otomobiliyle polis aracına çarpan Murat D., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken bu kez aracıyla bariyerlere çarptı.
Gözaltına alınan Murat D.'nin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Murat D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.