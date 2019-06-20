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Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Bir tesise enerji hattı çekmekte olan Ersin Yerli isimli işçi, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaralandı.

İHA | 20.06.2019 - 12:31..
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yeni kurulmakta olan bir çilek serasına, trafodan enerji götürmek için çalışma başlatıldı.

Trafonun yakınında Seydiler yolu üzerindeki beton direkte merdiven yardımıyla çalışma yapan işçi, direkten düştü.

Yaralı şahıs, ambulans gelinceye kadar bir marketten emanet alınan şemsiye ile güneşten korundu.

DİREKTEN DÜŞÜP YERE ÇAKILDI, ŞEMSİYEYLE GÜNEŞTEN KORUDULAR

Trafonun yakınında Seydiler yolu üzerindeki beton direkte, merdiven yardımıyla çalışma yaparken kablonun kancadan çıkarak üzerine gelmesi sonucu 8 metre yükseklikten asfalta düşen işçinin yardımına çalışma arkadaşları ve mahalle sakinleri koşarken, ambulans gelene kadar yaralı işçi olay yerinin yakınında bulunan marketin gölgeliği ile güneşten korundu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Yerli’nin, vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

Antalya'da enerji hattı çeken işçi direkten düştü

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