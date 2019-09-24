Antalya'da engelli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B., sabah uyandığında bedenselengelli annesi İnan B.'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

KAPI ZORLANMADAN AÇILMIŞ

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı. Y.B., polise verdiği bilgide, annesinin babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını söyledi. Çocuk, televizyonun ise amcası H.B. tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

KAYINBİRADER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı.

EŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ekipler, İnan B.'nin Isparta'da olduğu belirlenen eşi Mehmet B.'ye de ulaşmaya çalışıyor. İncelemelerin ardından İnan B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.