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Antalya'da engelli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

10 yaşındaki oğlu ile oturan ortopedik engelli kadın, evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kadının eşi ise aranıyor.

AA | 24.09.2019 - 09:57..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B., sabah uyandığında bedenselengelli annesi İnan B.'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

Antalya'da engelli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

KAPI ZORLANMADAN AÇILMIŞ

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı. Y.B., polise verdiği bilgide, annesinin babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını söyledi. Çocuk, televizyonun ise amcası H.B. tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

Antalya'da engelli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

KAYINBİRADER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı.

EŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ekipler, İnan B.'nin Isparta'da olduğu belirlenen eşi Mehmet B.'ye de ulaşmaya çalışıyor. İncelemelerin ardından İnan B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da engelli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

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