Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda, bir erkek cesedi bulundu.
CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 120 metre derinlikte bulunan cesedin yanına iple indi. Dört saatlik çalışmanın ardından ceset, üzerine konulduğu sedyeyle uçurumdan çıkarıldı.
Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürüldü.
Öte yandan, cesedin yaklaşık iki ay önce bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olma ihtimaline karşı baba İhsan Yıldız da Güver Uçurumu'na geldi. Yetkililerden bilgi alan Yıldız, ardından Adli Tıp morguna gitti.
Cesedin, DNA karşılaştırması sonucu Yıldız'a ait olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi.