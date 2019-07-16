Antalya'da erkek cesedi bulundu

Mardin’de motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin’de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da, bir uçurumda erkek cesedi fark edildi. Ceset, yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Aylardır yılbaşı ikramiyesini alan çıkmayınca paranın, kasada kaldığı düşünülüyordu. Milli Piyango İdaresi'ne bugün, sürpriz bir telefon geldi.

Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyi teslim etmek için hazırız

Kadıköy'de köpeği tekmelediği için gözaltına alınan İsmail T., 1.763 lira para cezası kesildikten sonra serbest kaldı.

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi.

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Osmanlı finans tarihine ışık tutan: Borsa Risalesi

İlk borsa başkanı Abidin Paşa’nın 1874’te yazdığı Hava Oyunları’nda, Osmanlı borsa pratiklerine dair tüm soruların cevaplarını ve borsanın çok canlı bir tasvirini bulacaksınız...