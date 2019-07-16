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Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da, bir uçurumda erkek cesedi fark edildi. Ceset, yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

AA | 16.07.2019 - 17:49..
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Antalya'da Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda, bir erkek cesedi bulundu.

CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 120 metre derinlikte bulunan cesedin yanına iple indi. Dört saatlik çalışmanın ardından ceset, üzerine konulduğu sedyeyle uçurumdan çıkarıldı.

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürüldü.

Öte yandan, cesedin yaklaşık iki ay önce bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olma ihtimaline karşı baba İhsan Yıldız da Güver Uçurumu'na geldi. Yetkililerden bilgi alan Yıldız, ardından Adli Tıp morguna gitti.

Antalya'da erkek cesedi bulundu



Cesedin, DNA karşılaştırması sonucu Yıldız'a ait olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi.

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

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