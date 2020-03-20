Antalya'nın Alanya ilçesinde Rıdvan Eren, 1 senedir nişanlı kaldığı kız ile evlendi.

Evliliklerinde şiddetli geçimsizlik ile ailevi sebeplerden çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı aldı.

"BOŞANDIM, ÇOK MUTLUYUM"

Rıdvan Eren, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleterek, arka, yan ve plaka kısmına 'Boşandım çok mutluyum, kurtuldum' yazısı yazdırdı.

Damat gibi giyinen Eren, daha sonra da arkadaşlarıyla araç konvoyu oluşturup kornalara basarak şehir turu attı.

Antalya'da eşinden boşanan adamın mutluluğu ViDEO

"500 BİN LİRA ZARARIM OLDU, KOLAY DEĞİL"

Kutlamanın ardından evliliğinin 2 ay sürdüğünü belirteren Eren, “Boşandım çok mutluyum. Düzen üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Bunu sonradan anladım. Bu organizasyonu mutluluğumdan dolayı yaptım. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil. Yaklaşık 500 bin TL bir zararım oldu. Sorun yok ayaktayım çok şükür, boşandım çok mutluyum” dedi.

Evlilikten dolayı çok zarar ettiğini belirten Eren, “200 bin TL’lik takı takmıştım. Takıları da geri alamadım. Ancak sorun yok. Kendileri dini daha iyi bildikleri için yani neyin günah neyin haram olduğunu daha iyi biliyorlar. Ben bir şey demiyorum.” dedi.

"HERKES VİCDANIYLA EVLENSİN"

Evlenecek olan gençlere tavsiyelerde bulunan Eren, “Sadece kendilerini bilsinler yeter. Herkes vicdanıyla ve adabıyla evlensin. Süreç anlaşmalı bir şekilde gidiyorsa sorun yoktur. Bir insan gidişinden belli olur. Biz sadece imza parası 10 bin TL verdik, sadece hava parası.” dedi.