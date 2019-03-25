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Antalya'da eşini öldüren koca Mersin'de yakalandı

Antalya'da eşini öldürdükten sonra kaçan koca, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İHA | 25.03.2019 - 13:12..
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18 Mart Pazartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (52) silahla öldürüp, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçan Özcan Işıldar'ın (54) yakalanması için çalışma başlatıldı.

SAHTE KİMLİKLE MERSİN'DE ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesine geldiği belirlenen Özcan Işıldır, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

7 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Kasten öldürme suçu dahil 7 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi.

Antalya'da eşini öldüren koca Mersin'de yakalandı

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