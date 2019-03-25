Antalya'da eşini öldüren koca Mersin'de yakalandı

2

Öğrencilere 168 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı

2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan toplam ders kitabı sayısı 168 milyon 192 bin 641 oldu.