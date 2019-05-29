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Antalya’da eski eşini çocuğunun yanında darbetti

Bir şahıs, boşandığı eşine küçük çocuğunun gözü önünde uçan tekme attı.

İHA | 29.05.2019 - 11:39..
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Olay, Döşemealtı ilçesinde bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi.

S.G., boşandığı eşi T.G.’ye çocuğunun gözü önünde uçan tekme attı.

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken T.G.’nin, tekmenin şiddetiyle önce araba üstüne ardından da yere yığıldı görüldü.

"OĞLUMU GÖTÜRMEK İSTEDİ, VERMEDİM, TEKME ATTI"

Şikayetçi olan T.G. ifadesinde; eski eşi S.G.’nin 10 yaşındaki oğlunu, kendisinden şikayetçi olması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdüğünü söyledi. Polisin kendisini arayarak durumu haber verdiğini ifade eden T.G., ifadesine şöyle devam etti:

Eski eşine uçan tekme attı

“Oğlumu polis bana teslim etti. Binadan çıktık ve bina bahçe kapısı önünde eski eşim oğlumu götürmek istediğini söyledi ve bende buna müsaade etmedim. Çocuk Şube Grup Amiri ve avukatının yanında bana, ‘seni öldürürüm, seni temizlerim’ şeklinde tehdit ederek, bir eliyle ‘boğazını keserim’ diyerek işaret etti. Oğlumu almaktan vazgeçmeyeceğimi anlayınca ‘seni öldüreceğim, senin yanına gideceğine Çocuk Esirgeme Kurumu’na götürün’ diye bağırdı. Üstüme yürüdü ve şiddetli bir şekilde tekme attı. Ben orada bulunan arabanın üzerine düştüm ve sonra yere yığıldım. Şiddetle arabaya çarptığım için belim ve elim ağrıyor.” dedi.

Antalya’da eski eşini çocuğunun yanında darbetti

"BİRİ BENİ KURTARSIN"

Yere düştükten sonra "Biri bir şey yapsın. Ne olur biri beni kurtarsın." diyerek yardım istediğini kaydeden T.G., “O sırada S.G. bana bağırmaya devam ediyordu. Ancak olayın şokuyla ne dediğini hatırlayamıyorum. Sonra polisler yanımıza geldi. Beni ve çocuğu içeriye aldılar. S.G.’yi ise tuttular. O bana vururken polisler ona engel olmaya çalıştılar.” diye konuştu. S.G.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Antalya’da eski eşini çocuğunun yanında darbetti

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