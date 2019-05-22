taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1001
Euro
6.8126
Altın
1273.91
Borsa
84072.55
Gram Altın
249.855

Antalya'da esnaflar otellerden şikayetçi

Otellerin her şey dahil sistemine tepki gösteren esnaflar, şehirden ilginç turist fotoğrafları paylaşarak sosyal mecraya taşıdı.

İHA | 22.05.2019 - 16:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otellerin sunduğu her şey dahil sistemi, çarşı esnafını isyan ettirdi. Esnaf, otelden aldıklarını iddia ettikleri alkollü içecek şişesi ve plastik bardaklarla Manavgat Şelalesi'ne gelen turistlerin fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaştı.

Otellerin her şey dahil (HD) sistemi turistlerin çarşıya çıkma gereksinimini karşılarken, diğer yandan esnafı ise olumsuz etkiliyor. Son olarak Antalya'nın Manavgat Şelalesi'nde yaşanan olay, yine esnafın sitemine sebep oldu.

"TURİZM PATLAMASI GÜYA"

Şelaleye gelen dört turistin, otelden çantalarına koydukları alkollü içecek şişesini yine otelden aldıkları plastik bardaklarla içtiğine şahit olan esnaf, fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştı.

Esnaf, 'Her şey dahil 2019 Yaz Sezonu' başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi: "2019'da turizm patlaması yaşıyoruz! Gerçekten bahsedildiği gibi kalite, sular seller gibi akıyor. Her şey dahil otelde konaklayan turistler, her şey dahil otellerinden çıkardıkları sofra şarabını, yine her şey dahil otellerinden aldıkları policarbon bardaklarından keyifle yudumluyorlar."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

146
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

154
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

417
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

929
Domalan mantarının kilosu 80 lira

Domalan mantarının kilosu 80 lira

240
ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

626
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

630
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir