taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Antalya'da esnaftan örnek davranış

Antalya'da bazı iş yeri sahipleri, kendisini tehdit altında hisseden kadınlar için "İş yerine sığının gerisini biz hallederiz" çağrısı içeren pankartlar astı.

İHA | 11.01.2020 - 16:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’da bir akaryakıt istasyonu sahibi son dönemlerde artan kadına şiddete dikkat çekmek istedi. Bunun için iş yerinin önüne 4 metre eni ve 2 metre boyunda dev bir pankart astı.

"HEPİMİZ KÖTÜ DEĞİLİZ"

İş yerinin önüne,  Lütfen dikkat ibaresiyle asılan pankartta, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun, gerisini biz hallederiz. Gerekirse polis, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız” ifadeleri yer aldı.

Antalya'da esnaftan örnek davranış

KADINLAR DESTEK VERDİ

Yazıyı okuyan kadınlardan Fikret Bingöl, "Pankart sosyal medyada dikkatimi çekti. Kadınların arkasında olunulması çok güzel. Çok takdir ettim, kendilerine bir bayan olarak teşekkür ediyorum. Yerinde bir davranış olmuş” dedi.

Ayfer E. bir kadın olarak iş yerinin duyarlığından gurur duyduğunu ve takdir ettiğini söyledi. Desteklediklerini kaydeden Ayfer E., “Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.

Antalya'da esnaftan örnek davranış

"YETER Kİ KADINA ŞİDDET SON BULSUN"

İş yeri sahibi Mehmet Bozkan, son zamanlarda artan kadına şiddet konusuna küçük de olsa bir dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Kadına şiddeti dur demeyi amaçladıklarını ifade eden Bozkan, "Zor durumda kalan her kadın bize gelebilir. Takip ediliyor, şiddet gömüş, parasız, aç kalmış olabilir. Yeter ki buraya gelsin. Tüm personelimiz kadınlarımıza yardımcı olmaları konusunda bilgilendirildi. Başvuran kadınlarımızı korunaklı yere alıp ihtiyaçlarına yardımcı olacağız. Gerekirse polise, gerekirse taksi ile evine göndereceğiz. Yeter ki kadına şiddet son bulsun. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Umarım tüm esnafımız katılır ve yayılır. Bu durumu görmezlikten gelemeyiz, duyarlı olalım" diye konuştu. tepki gösterdi.

Antalya'da esnaftan örnek davranış

İlginizi Çekebilir
Tekirdağ'da, otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 sikkeye el konuldu.
Antalya'da deniz sezonu hiç kapanmadı
Dağları karla kaplanan Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 16 olunca, tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaya havada takla attı
Seyir halinde bulunan bir minibüs, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla biri çocuk 2 kişiye çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Sigara yüzünden kurşun yağdırdılar
Alışveriş merkezinin içinde sigara içen şahıslar, kendilerini uyaran iş yeri sahibi iki kişiyi önce darbetti daha sonra ise yanlarında getirdikleri silahlarla kurşun yağdırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'ye su taşıyan boru patladı

KKTC'ye su taşıyan boru patladı

157
İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

529
Yerli otomobilin tasarım süreci

Yerli otomobilin tasarım süreci

229
Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

178
Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

396
İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

271
Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir