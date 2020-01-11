Antalya'da esnaftan örnek davranış

Antalya’da bir akaryakıt istasyonu sahibi son dönemlerde artan kadına şiddete dikkat çekmek istedi. Bunun için iş yerinin önüne 4 metre eni ve 2 metre boyunda dev bir pankart astı.

"HEPİMİZ KÖTÜ DEĞİLİZ"

İş yerinin önüne, Lütfen dikkat ibaresiyle asılan pankartta, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun, gerisini biz hallederiz. Gerekirse polis, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız” ifadeleri yer aldı.

KADINLAR DESTEK VERDİ

Yazıyı okuyan kadınlardan Fikret Bingöl, "Pankart sosyal medyada dikkatimi çekti. Kadınların arkasında olunulması çok güzel. Çok takdir ettim, kendilerine bir bayan olarak teşekkür ediyorum. Yerinde bir davranış olmuş” dedi.

Ayfer E. bir kadın olarak iş yerinin duyarlığından gurur duyduğunu ve takdir ettiğini söyledi. Desteklediklerini kaydeden Ayfer E., “Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.

"YETER Kİ KADINA ŞİDDET SON BULSUN"

İş yeri sahibi Mehmet Bozkan, son zamanlarda artan kadına şiddet konusuna küçük de olsa bir dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Kadına şiddeti dur demeyi amaçladıklarını ifade eden Bozkan, "Zor durumda kalan her kadın bize gelebilir. Takip ediliyor, şiddet gömüş, parasız, aç kalmış olabilir. Yeter ki buraya gelsin. Tüm personelimiz kadınlarımıza yardımcı olmaları konusunda bilgilendirildi. Başvuran kadınlarımızı korunaklı yere alıp ihtiyaçlarına yardımcı olacağız. Gerekirse polise, gerekirse taksi ile evine göndereceğiz. Yeter ki kadına şiddet son bulsun. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Umarım tüm esnafımız katılır ve yayılır. Bu durumu görmezlikten gelemeyiz, duyarlı olalım" diye konuştu. tepki gösterdi.