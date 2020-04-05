Antalya'da yaşayan baba, evden kaçan kızını kabul etmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Şenel D., çarşamba günü jandarmaya başvurarak, 16 yaşındaki kızı K.D.'nin evden kaçtığını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Şenel D., kızının erkek arkadaşı S.K.'nın yanına kaçmış olabileceğini veya birlikte kaçtıklarını düşündüğünü ve şikayetçi olduğunu belirtti.

ERKEK ARKADAŞI İLE AYNI EVDE YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu S.K. ve K.D., dün Side Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

Jandarmaya ifade veren K.D., kendi rızasıyla geldiğini, kaçırma olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana da olumsuz durum yaşamadığını söyledi.

Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de ifadesi alınan K.D., benzer sözleri söyledi.

BABASI KABUL ETMEYİNCE YURDA VERİLDİ

Şenel D. de kızını kabul etmediğini belirtip, çocuk esirgeme yurduna verilmesini istedi. Babasının kabul etmediği K.D., Antalya'da çocukevine teslim edildi.

K.D. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise K.D.'nin Antalya ÇİM'deki ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.