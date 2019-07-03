Antalya'da evlenen iki ses sanatçısından sahne şov

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu müzik öğretmeni Fatma İmirgi ile profesyonel olarak müzikle uğraşan Sami Gürbüz, dün Antalya'da düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Düğüne spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.
Çiften, birlikte bir türkü söylemelerinin istenmesi üzerine üzerine nikah masasından kalkan çift sahneye çıktı.
SANATÇI ÇİFTİN TÜRKÜ ŞOVU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Damat Sami Gürbüz oturduğu sandalyede eline aldığı sazı çalmaya başlarken, mikrofonu tutan gelin Fatma İmirgi 'Şu karşı ki dağda kar var duman yok' türküsünü seslendirdi.
Düğün salonunda büyük sürpriz yaşayan davetliler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.
Damat saz çaldı, gelin türkü söyledi
Sami Gürbüz ise çok mutlu bir günü yaşadığını belirterek, "Bizim için güzel bir birliktelik. Değişik bir durum oldu. Çok da güzel oldu. Umarım dinleyenler de memnun kalmıştır" diye konuştu. Fatma İmirgi de Muratpaşalı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Muratpaşa Belediye Başkanı Başkan Uysal'a teşekkür etti.
Nikahın kıyılmasının ardından düğün, gelin, damat ve belediye başkanının karşılıklı oynamasıyla devam etti.