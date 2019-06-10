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Antalya’da fayton dönemi sona erdi

İlde 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerinin durdurulmasıyla birlikte atlar Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

İHA | 10.06.2019 - 18:07..
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Antalya'da bayramdan önce belediye tarafından 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerini durdurma ve trafikten men etme kararı açıklanmıştı.

Antalya Belediyesi ayrıca at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesine alınacağını söylemişti.

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

40 AT KAMYONLARLA TESLİM EDİLDİ

Antalya’da 10 Haziran (bugün) itibarıyla faytonculuk faaliyetleri sona erdi. Faytonlara koşulan atlar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından, bundan sonra yaşamlarını sürdürecekleri Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Yeşildere Mahallesi’nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi’ne taşındı.

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen atlar kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldılar. Atlar, yeni yuvalarında daha sağlıklı şartlarda yaşam sürecek.

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi

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