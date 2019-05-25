taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Antalya'da feci kaza

Antalya Manavgat-Alanya D-400 karayolunda motosiklete çarpmak istemeyen sürücü, önce refüje çarptı ardından da takla attı.

İHA | 25.05.2019 - 14:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Volkan M.İ.'nin kullandığı otomobil, Demirciler Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında refüje çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla atarak yolda ters döndü.

Antalya'da feci kaza

YANMAYA BAŞLAYAN ARACI ÇEVREDEKİLER SÖNDÜRDÜ

Yanmaya başlayan otomobil, çevredeki vatandaşlarca söndürülürken otomobilde sıkışan 2 kişi yine vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, kazanın ardından otomobilden 2 kadının çıktığını ve diğer yaralıların durumlarına bile bakmaksızın hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Antalya'da feci kaza

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Volkan M.İ. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sefa S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında otomobilde bulunduğu iddia edilen Çiğdem A. ve Pınar K.'nın kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavilerini yaptırdıkları öğrenildi.

Antalya'da feci kaza

MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alanya istikametinden gelen otomobilin aşırı hızlı olduğu, kavşakta bekledikten sonra yola çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attığı görülüyor.

Antalya'da feci kaza

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

313
Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

65
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

335
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

261
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

145
Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

394
Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir