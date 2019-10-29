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Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Antalya'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince 1- 28 Ekim arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.

DHA | 29.10.2019 - 04:29..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1- 28 Ekim tarihleri arasında operasyon düzenlenmişti.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlarda aralarında yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan şüphelilerin de bulunduğu 60 şüpheli, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 19'u, soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 26 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÜSTLERİNDEN 5 SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, şüphelilerin kaldıkları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramalarda 9 bin 395 Euro, 5 sahte kimlik ve çeşitli dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirildi.

Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

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