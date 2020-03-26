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Antalya'da FETÖ'den aranan karı koca saklandıkları evde yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan evli çift yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 26.03.2020 - 11:27..
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Antalya'da Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından,  silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranan M.Ç ve N.Ç. isimli evli olan şahıslar hakkında çalışma başlattı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerince, M.Ç ve N.Ç isimli evli çiftin Burdur ili Bucak ilçesi merkezinde bulundukları tespit edildi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şahıslar gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANILARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çiftin emniyetteki sorgusunda M.Ç isimli şahsın Antalya'da KHK ile kapatılan bir yurtta, yurt müdürü olarak görev yaptığı, bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya’da hesap hareketlerinin olduğu belirlendi.

Eşi N.Ç.’nin de aynı yurtta çalıştığı tespit edildi.

Antalya'da FETÖ'den aranan karı koca saklandıkları evde yakalandı

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınarak Antalya'ya sevk edilen şüphelilerden M.Ç. isimli şahıs, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Diğer şüpheli N.Ç. isimli şahıs ise Antalya nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da FETÖ'den aranan karı koca saklandıkları evde yakalandı

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