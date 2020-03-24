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Antalya'da fırıncılardan maske fiyatı isyanı

Koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarındaki artışa fırıncılar tepki gösterdi.

İHA | 24.03.2020 - 14:17..
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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde fırın satın alma sorumlusu Mehmet Demircan, ekmek yaparken eldiven ve maske tüketiminin fazla olduğunu belirtti.

"MASKE 2 SAATTEN FAZLA KULLANILMIYOR"

Fırın sorumlusu Demircan, 46 tane personel çalıştırdıklarını, bir maskenin 2 saatten fazla kullanılmadığını belirtti.

Sıcak ekmeklerin eldiveni bir süre sonra yaktığını bir eldiveni ancak 3 ekmeği paketlemek için kullanabildiklerini ve günlük 10 paket maske kullandıklarını belirtti.

Fırıncılardan maske fiyatı isyanı

MASKE VE ELDİVEN FİYATLARINDAKİ ARTIŞA TEPKİ

Çalışma esnasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten ve fiyatlardaki artışa tepki gösteren Demircan, “Biz içinde 50 adet maske bulunan paketleri daha önce 13 TL'ye alıyorduk. Şimdi tam 250 TL'ye alıyoruz. Ne oldu da 250 TL oldu. Biz ekmeğin fiyatını arttırmadık. Çünkü biz gıda sektörüyüz. Biz hijyene uymazsak sağlık olmaz. Bunun önüne geçilmesi lazım.” dedi.

Antalya'da fırıncılardan maske fiyatı isyanı

Antalya'da fırıncılardan maske fiyatı isyanı

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