Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta, Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif'in(29) oturduğu tek katlı gecekonduya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle evin elektrik kofraları ve camları patlarken evdeki eşyalar da zarar gördü, salonun duvarında delik açıldı.

PATLAYAN CAMLAR NEDENİYLE YARALANDI

Patlayan camlar nedeniyle ev sahibi Abdulileh Hac Abdullatif çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken olay sırasında evdeki 3 çocuğu, eşi ile misafirliğe gelen 2 yakını yara almadan kurtuldu. Suriyeli ailenin oturduğu gecekondunun hemen yanındaki bir gecekondunun da camları patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini ambulansta yaptığı Abdulileh Hac Abdullatif kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

YILDIRIMI ÇEKEN, 4 METRELİK BAKIR DİREK

İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, gecekondunun çatısına internet alıcısını güçlendirmek için yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir bakır direk yerleştirildiğini, bu nedenle yıldırım düştüğünü belirledi. Mahalle sakinleri ise patlama sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.