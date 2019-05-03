Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

Varyantın alt bölümünde kıyıya 15 metre uzaklıktaki kayaların üzerinde duran iki gençten biri, diğerine kelepçe taktı. Önce eline ters kelepçe, ardından da ayağına kelepçe takılan genç, yaklaşık 2 metre yüksekten denize atladı.

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ÇIRPINARAK KIYIYA YÜZMEYE ÇALIŞTI

Bir inatlaşma ya da şaka olduğu tahmin edilen olayda denize atlayan ancak ne ellerini ne de ayaklarını kullanamayan genç, adeta çırpına çırpına kıyıya kadar yüzmeye çalıştı. Bu anlarda ise arkadaşı, denizde kendisine refakat etti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER

Kıyıya ulaşan genç, yine arkadaşı tarafından kumun üzerine çekildi ve eli ile ayağındaki kelepçe, bıçakla kesilerek çıkartıldı. İki arkadaş hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ederken, yaşananları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.