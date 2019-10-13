taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda

Hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.

İHA | 13.10.2019 - 19:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi’nde, yerleşim alanının içerisinde yer alan hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının büyümemesi için Finike Belediyesi iş makinaları da bölgeye sevk edildi.

Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda

BÖLGE HALKI ALANIN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Alanda sürekli yangın çıktığını ifade eden Kum Mahallesi Muhtarı Niyazi Yıldız, “Mahalle olarak bu durumdan çok rahatsızız. Belediyemize bu alanın buradan kaldırılmasını istedik ancak yeterli iş makinası olmadığı gerekçesi ile henüz kaldırılmadı" dedi.

Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda

Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Acun Ilıcalı kaza yaptı

264
Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

604
Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

341
Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

310
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

140
YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

249
KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

640
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir