Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi’nde, yerleşim alanının içerisinde yer alan hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının büyümemesi için Finike Belediyesi iş makinaları da bölgeye sevk edildi.

BÖLGE HALKI ALANIN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Alanda sürekli yangın çıktığını ifade eden Kum Mahallesi Muhtarı Niyazi Yıldız, “Mahalle olarak bu durumdan çok rahatsızız. Belediyemize bu alanın buradan kaldırılmasını istedik ancak yeterli iş makinası olmadığı gerekçesi ile henüz kaldırılmadı" dedi.







