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Antalya'da halk otobüsünde taciz

Halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen erkek şahıs, diğer erkek yolcu tarafından tartaklandı.

İHA | 28.05.2019 - 16:05..
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Olay, bugün Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana geldi.

Otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi.

"HAVA ALMAK İÇİN YANAŞTIM"

Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Gencin taciz iddialarına şahıs "hava almak için yanaştım" diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.

Antalya'da halk otobüsünde taciz

Antalya'da halk otobüsünde taciz iddiası

"ANAN, BACIN YOK MU SENİN"

Genç tarafından tartaklanan şahıs, aynı genç tarafından, "hiç anan bacın yok sanki senin" denilerek otobüsten indirildi. Tüm bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.


Antalya'da halk otobüsünde taciz

Antalya'da halk otobüsünde taciz

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