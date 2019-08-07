taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4753
Euro
6.1435
Altın
1499.2
Borsa
98411.63
Gram Altın
264.273

Antalya'da hamile eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

7 aylık hamile eşini kıskançlık nedeniyle bıçaklayan M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 07.08.2019 - 17:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

fa

M.Ç. ile 7 aylık hamile eşi Zehra Ç. arasında, 3 Ağustos tarihinde "kıskançlık" tartışması yaşandı.

9 AYRI YERİNDEN BIÇAKLANDI

M.Ç., telefonuna baktığı eşinin başka bir erkekle fotoğrafı olduğu gerekçesiyle eşini, 9 ayrı yerinden bıçakladı.

ZANLI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı , çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

EŞİ VE ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Olaydan sonra ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zehra Ç. ile bebeğinin ise hayati tehlikeyi atlatamadıkları bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

142
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

107
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

214
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

364
Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

210
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

220
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir