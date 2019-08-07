1 Antalya'da hamile eşini bıçaklayan kişi tutuklandı 7 aylık hamile eşini kıskançlık nedeniyle bıçaklayan M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Kurban Bayramı'nda 5 milyondan fazla kişi seyahat edecek Türkiye'de sezon dış turizmle yoğun geçerken, bu Kurban Bayramı'nda tatil ve akraba ziyaretleri nedeniyle 5 milyon üzerinde kişinin daha seyahat etmesi bekleniyor.

3 Kayseri'de bir esnaf eski eşinin yeni ailesini bıçakladı 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçaklayan zanlı, gözaltına alınırken ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 Şırnak'ta 2 jandarmayı yaralayan terörist öldürüldü Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, Şırnak’ta 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

5 İnsana takılabilen robot kuyruk geliştirildi Bilim insanları, insanların takıp kullanabileceği robotik bir kuyruk üretti.

6 Kenya'da bebeğiyle meclise gelen milletvekili atıldı Kenya'da milletvekili, parlamentoya bebeğini getirince meclis başkanının emriyle, dışarı çıkarıldı.