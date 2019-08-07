Antalya'da hamile eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

M.Ç. ile 7 aylık hamile eşi Zehra Ç. arasında, 3 Ağustos tarihinde "kıskançlık" tartışması yaşandı.
9 AYRI YERİNDEN BIÇAKLANDI
M.Ç., telefonuna baktığı eşinin başka bir erkekle fotoğrafı olduğu gerekçesiyle eşini, 9 ayrı yerinden bıçakladı.
ZANLI TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı eş, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
EŞİ VE ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ
Olaydan sonra ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zehra Ç. ile bebeğinin ise hayati tehlikeyi atlatamadıkları bildirildi.