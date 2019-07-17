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Antalya'da hamile kadına kapkaç yapan şahsa hapis cezası

Hamile kadının kolyesini kapkaç yoluyla çalan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 17.07.2019 - 12:44..
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2017'de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personel olarak görev yapan 33 yaşındaki E.D., mesai bitiminin ardından Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere otobüse bindi.

YERE YATIRIP DARP EDEREK, KOLYESİNİ ÇALDI

7 haftalık hamile olduğu bildirilen E.D., otobüsten inip ara sokaklardan evine doğru yürümeye başladı. Otobüs içinden itibaren kendisini takip ederek arkasından gelen bir kişi, zorla yere yatırıp darp ederek E.D.'nin boynundaki altın kolyesini gasp etti. Olay sonrası E.D. polisi arayarak yardım istedi.

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ikamet adresi bulunmayan, park ve otobüs duraklarında yattığını belirlediği Ender A.'yı yakalamak için özel bir ekip kurdu. İki hafta Ender A.'nın akrabalarının evlerini, kentteki parkları ve otobüs duraklarını gözetleyen polis, zanlıyı Konyaaltı içesi Doyran Mahallesi'ndeki babasının evine girdiğinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.

Antalya'da hamile kadına kapkaç yapan şahsa hapis cezası

"İSTESEYDİ KOLYEYİ VERİRDİM"

Öte yandan hamile olan E.D.’nin kasıklarına aldığı darbeler sonucu yaralandığı ve olaydan birkaç gün önce gittiği kontrollerinde bebeğinin nefes almadığını fark etti. Bebeğini kaybettiğini öğrenen E.D. büyük üzüntü yaşadı. E.D., "Zanlı isteseydi kolyemi verirdim. Keşke bana vurmasaydı. Bebeğimi kaybetmeseydim. Zaten panik atağım vardı, artık sokağa çıkmakta zorlanmaya başladım. Vardiyamı değiştirmek için başvuru yapacağım" dedi.

13 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklanan Ender A. hakkında, "Gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama" suçlamasıyla Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Sanık Ender A., yağma suçlamasını kabul etti. Mağdur kadının hamile olduğunu bilmediğini ifade eden Ender A., çaldığı kolyeyi ise 270 liraya sattığını yineledi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan sanık, bugün yapılan duruşmada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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