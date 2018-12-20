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Antalya'da hava 19 derece

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken Antalyalılar güneşin keyfini sürüyor.

DHA | 20.12.2018 - 15:30..
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Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yağmurlu havanın ardından yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

Antalya'da hava 19 derece

ANTALYA'DA HAVA 19 DERECE

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40'larda olduğu kentte denize girenlerin olduğu da görüldü.

Rusya'dan 3 yıl önce gelerek Antalya'ya yerleşen Aleksandr Smirnov, yaz- kış Antalya'da denize girdiğini ve havanın gayet sıcak olduğunu söyledi. Denizin çok sıcak olduğunu belirten Smirnov, her gün en az 1 kilometre kulaç attığını ifade etti.

Antalya'da hava 19 derece

"İNSANLAR KARLA MÜCADELE EDERKEN BURDA DENİZE GİRİLİYOR"

Fethiye'den Antalya'ya tatil için gelen Ali Er ise sahilde balık tutarak sıcak havanın keyfini sürdü. Doğuda karlı havanın etkisini sürdürdüğünü hatırlatan Er, “Doğu ve Güneydoğu'da insanlar karla mücadele ederken Antalya'da denize giriliyor. Birkaç gündür yağmurluydu ama şimdi çok güzel bir hava var. Yaz kış gelirim" dedi.

Sıcak havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Antalya'da hava 19 derece

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