Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Mahmut Çakmak'ın kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet, kavşakta V.A.’nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALI GENÇ TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mahmut Çakmak ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül’ü özel bir hastaneye kaldırdı. Şengül, bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. Genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya'da havaya savurduğu motosikletliden şikayetçi oldu

DURUŞMA 12 KASIM'DA GÖRÜLDÜ

Kazanın ilk duruşması 12 Kasım Salı günü Antalya 1. Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, kazada yaralanan Kerim Tuna Şengül ile babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsü V.A. ile kazaya şahit olan diğer motosikletli guruptaki gençler katıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ: "BEN DE YARALANDIM ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada, her iki tarafta kırmızı ışıkta geçmediğini savunurken, birbirlerini suçladılar. Müşteki sıfatıyla davada yer alan otomobil sürücüsü V.A. ifadesinde, “Kavşağa yaklaştığım sırada bulunduğum şeritteki araçlara yeşil ışık yandı. İlk lambaya yakın araç bendim. Aracımı hareket ettirdim, kavşağa doğru saatte 40 km hızla harekete geçtim. Bu sırada yolun sağ tarafında kendisine kırmızı kırmızı ışık yanan şeritten 4-5 tane ayrı ayrı üzerinde 1-2 kişinin bulunduğu motosikletli grup kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa doğru hareket ettiler. Ben de bu sırada kavşakta bulunduğum için motosiklet grubundan bir tanesine çarptım. Motosikletli gruptan 2 kişi yere düştü. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Olayda benim kusurum yok. Ben normal hızla ve ışık sistemine uygun seyir halindeydim. Şikayetçiyim” dedi.

"BU SAATTEN SONRA ONU HİÇ AFFETMEYECEĞİM"

Dava sonrası kazada oğlu ağır yaralanan gencin babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsü V.A.’nın motosiklet sürücüsünü suçlu görmesine şaşırdığını söyledi. Şengül şu ifadelerin kullandı: “Süratim 40 diyor. Kamera kayıtlarına baksınlar 40 ile mi gelmiş 80 ile mi görünür. Üzülüyorum. Vuran kişi karşımıza çıktı, özür de dilemediği gibi sırtını dönüp gülerek bakıyordu, özür dilemeyi bırakın duruşmada ‘ben davacıyım’ dedi. Sonuna kadar uğraşacağım. Çünkü tek bir şey bir geçmiş olsun bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim.”