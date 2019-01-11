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Antalya’da heyelan meydana geldi

Serik ilçesinde üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda sağanak yağış sonrası heyelan oluştu.

İHA | 11.01.2019 - 00:39..
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Heyelan Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Köprüçayı Barajı mevkiinde akşam saatlerine meydana geldi. Heyelan nedeniyle Karataş, Bucakköy ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yol trafiğe kapandı.

Antalya’da heyelan meydana geldi

HEYELAN OLMA İHTİMALİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye yönlendirilen İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, sağanak yağışlar nedeniyle heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih Erkuş, ekipler tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Yolda heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirten Akkuş, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerine alternatif yollardan ulaşımın açık olduğunu ve 20 köyün ulaşıma kapalı olduğu söylentilerinin asılsız olduğunu vurguladı.

Antalya’da heyelan meydana geldi

Ayrıca konu ile ilgili Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallesinde oturan vatandaşların ve muhtarların bilgilendirildiğini ifade eden Erkuş, yolu açma imkanlarının olduğunu ancak gece saatlerinde vatandaşlara zarar gelmemesi için yolu tamamen trafiğe kapattıklarını ve sabah saatlerinde yolun trafiğe açılacağını belirtti.

Antalya’da heyelan meydana geldi

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