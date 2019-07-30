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Antalya'da hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Güvenlik güçleri, farklı adreslerde hırsızlık yapan zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

İHA | 30.07.2019 - 17:26..
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bir apartman dairesinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti.

Hırsızlık olayın olduğu çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Ahmet Ö. (51) olduğunu ve  motosikletle kaçtığını belirledi.

AYNI MOTOSİKLET İLE TEKRAR HIRSIZLIK YAPTI

Ahmet Ö.’yü dün akşam saatlerinde, aynı motosikletle Alaattinoğlu Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında ise farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı, kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Antalya'da hırsızlık yapan şahıs yakalandı

FARKLI ADRESLERDE HIRSIZLIK YAPMAYA DEVAM ETTİ

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinde ise Cikcilli ve Tosmur Mahallesi’ndeki 4 ayrı adresten daha hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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