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Hırsızlıktan aranan kadın Fethiye'de güneşlenirken yakalandı

İzmit'te hırsızlık yapan kadın, Fethiye'de plajda güneşlenirken yakalanarak tutuklandı.

Haber Merkezi | 14.07.2019 - 08:43..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektronik eşya mağazasından çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli kadın için, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olan evlere yakın iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.B. (33) olduğunu tespit etti.

SUÇ MAKİNASI FETHİYE'DE BULUNDU

Polis ve jandarma ekiplerince Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda güneşlenirken yakalanan zanlının, İstanbul, Rize, Samsun ve Amasya'da da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Hırsızlıktan aranan kadın Fethiye'de güneşlenirken yakalandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlıktan aranan kadın Fethiye'de güneşlenirken yakalandı

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