Antalya'da hortum seraları vurdu

Antalya'da, son günlerde irili ufaklı hortum felaketi meydana geliyor.
Bu sefer oluşan hortum, çevre seraların altını üstüne getirdi.
SERALAR YERLE BİR OLDU
Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortum, yaklaşık 20 cam ve plastik seraya zarar verdi. Seraların plastik örtülerini uçuran, camlarını kıran hortum; ekili domates, biber ve salatalıklara da zarar verdi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Vatandaşların haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.