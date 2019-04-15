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Antalya'da hortum seraları vurdu

Kentin Serik ilçesinde çıkan hortum nedeniyle yaklaşık 20 cam ve plastik sera zarar gördü.

DHA | 15.04.2019 - 14:39..
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Antalya'da, son günlerde irili ufaklı hortum felaketi meydana geliyor.

Bu sefer oluşan hortum, çevre seraların altını üstüne getirdi.

SERALAR YERLE BİR OLDU

Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortum, yaklaşık 20 cam ve plastik seraya zarar verdi. Seraların plastik örtülerini uçuran, camlarını kıran hortum; ekili domates, biber ve salatalıklara da zarar verdi.

Antalya'da hortum seraları vurdu

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vatandaşların haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya'da hortum seraları vurdu

Antalya'da hortum seraları vurdu

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