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Antalya’da hortum tatbikatı

“Türkiye Afet Müdahale Planı” kapsamında olumsuz hava şartlarına karşı “Acil Durum Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirildi.

İHA | 12.12.2019 - 15:22..
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Antalya’da son dönemde Antalya açıklarında daha sık görülmeye başlayan hortum riskine karşı hazırlanan senaryo gerçeği aratmadı.

Port Akdeniz’de son dönemde Antalya açıklarında daha sık görülmeye başlayan hortum riskine karşı tatbikat düzenlendi.

Antalya’da hortum tatbikatı -2

2 SAAT SÜRDÜ

“Acil Durum Müdahale Tatbikatı” toplam 2 saat sürdü. Senaryo gereği mendireğin önünden limana giren hortum, 1 numaralı rıhtımda bulunan liman vincini devirerek sürükledi, sürüklenen vinçte akaryakıt sızıntısına bağlı olarak yangın meydana geldi. Yine aynı hortum devamında yönetim binasından geçerek bina içerisindeki çalışanların yaralanmasına sebep oldu.

Antalya’da hortum tatbikatı -3

KURUMLAR ORTAK ÇALIŞTI

Port Akdeniz Acil Müdahale Eylem Planı devreye sokularak gerek liman bünyesinde görevli acil müdahale ekiplerinden gerekse Acil Durum Destek Kuruluşlarından yardım alınarak senaryonun gerektirdiği müdahaleler ortaklaşa yapıldı.

Antalya’da hortum tatbikatı -4

Olası bir fırtına-hortum anında yapılması gerekenler canlandırılarak meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi, beceri ve iletişim koordinasyonunu arttırmayı amaçlayan tatbikat, katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan genel değerlendirmelerin ardından son buldu.

Antalya’da hortum tatbikatı -5


Antalya’da hortum tatbikatı -6

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