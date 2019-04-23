Antalya'da hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kaza saat 14.30 sıralarında Antalya Küçükhasbahçe Mahallesi 610. Cadde üzerinde meydana geldi. Veli Görkem Ö.(19) idaresindeki 07 NOZ 24 plakalı otomobil, rampadan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Araç, önce yol kenarında bulunan ağaca ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Mehmet Gürkan A. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla Veli Görkem Ö.’yü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Gürkan A.'yı ise hastaneye sevk etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.











