İki kişi ceza yememek için ortalığı birbirine kattı

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı.

Serik’teki uygulama noktalarında polisin ‘dur’ ihtarın uymayan şahıslar, son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDILAR

Bir süre ters yönde ilerleyen araç, ekipler tarafından yakalandı. Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp kelepçelendi.

Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal’ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.

"EL FRENİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIM OLMADI"

Büyük korku yaşayan Ali Uysal, ”Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik’te de ceza yemeyelim diye durmadık” dedi.

10 BİN LİRAYA YAKIN CEZA

İki şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulandı.