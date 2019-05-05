Antalya’da iki midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Antalya-Kemer yolunda kaza meydana geldi.

Kemer istikametine gitmekte olan tur midibüsü, kayganlaşan yol üzerinde virajı alamayarak refüje çarptı. Yolun ortasında kalan midibüse arkadan gelen Ö.E. kontrolündeki halk midibüsü çarptı.

RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tur midibüsünde bulunan yaklaşık 20 yolcudan biri başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer yolcular yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği kontrol altına aldı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu Rus turistleri taşıyan midibüs kullanılamaz hale geldi.

YAĞIŞ ETKİLEDİ

Midibüste bulunan yolculardan Mehmet Emin Yıldırım, Antalya istikametinden Kemer istikametine gittiklerini belirterek, "Biz gördüğümüzde diğer araç kaza halindeydi. Refüje vurarak yolun ortasında kalmış, biz çok az bir mesafeden vurarak aracı yan çevirdik. Diğer araçta 5 kadar yaralı vardı. İlk müdahaleleri biz yaptık, ardından ambulans geldi. Bizim araçta yaralı yok, diğer araca göre de hasar durumu daha. Yağış etkendi, biraz da diğer şoförün dikkatsizliği vardı. Çünkü keskin bir viraja girdiğini bilir bu bölgenin şoförü, tecrübelidir. Çok ağır yaralı yoktu, bir tanesi kafasından darbe almıştı, cam kırıklarını temizledik" şeklinde konuştu.

Olay yerindeki turistler gelen yeni servisle kaza yerinden götürüldü.























