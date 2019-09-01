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Antalya'da iki otobüs çarpıştı: 13 yaralı

Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

AA | 01.09.2019 - 23:43..
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Yaşar Yıkılmaz idaresindeki içinde yabancı turistlerin bulunduğu 07 S 3140 plakalı tur minibüsü, Evrenseki Kavşağı'nda, Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Antalya'da iki otobüs çarpıştı: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, tur minibüsünün şoförü Yaşar Yıkılmaz, minibüste bulunan Almanya vatandaşı Sevgi Bıçakçı, İbrahim Mohammed ve Alieva Bıçakçı ile Amerika vatandaşı Doha Al Naimi ile yolcu otobüsünde bulunan Mehmet Taner, Mustafa Sevim, Esen Sevim, Zekiye Aydın, Kaan Boydaş, Nursel Boydaş, Rukiye Taydaş ile ismi henüz alınamayan bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanmayan yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı.

Şehirler arası yolcu otobüsünün ise Antalya'dan Sivas'a gittiği öğrenildi.

Antalya'da iki otobüs çarpıştı: 13 yaralı

"OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAVŞAKTA HIZ KESMEDİ"

Otobüsün yolcularından Hikmet Taydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün kavşağa yaklaşınca hızını kesmediğini, kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Daha sonra durmak istediğini ancak duramadığını öne süren Taydaş, "Diğer araç da geldi, bizim otobüsün ortasından vurdu. Bir bayanın durumu ağır gibiydi. Bayağı kan kaybetti. Aracın çarptığı tarafta oturuyordu. Bize de cam parçaları geldi." diye konuştu.

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