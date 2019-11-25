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Antalya'da inşaata giren genç kız tecavüze uğradı

Antalya’da 20 yaşındaki genç kız, inşaat halindeki binada önce tecavüze uğradığı, ardından da cep telefonunun gasp edildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu

İHA | 25.11.2019 - 22:36..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6854. Sokak'ta saat 16.45 sıralarında, Kumluca ilçesinden Antalya’ya gelen Z.Y. (20), inşaat halindeki bir apartmana girerek tuvaletini yapmak istedi.

Antalya'da inşaata giren genç kız tecavüze uğradı

GERİ DÖNÜP TELEFONUNU GASBETTİ

İddiaya göre inşaata giren kimliği belirsiz bir şahıs Z.Y.’ye tecavüz etti. Z.Y. polisi arayarak yardım istedi. Olay yerinden ayrılan şahıs, tekrar geri dönüp Z.Y.’nin cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtı.

Antalya'da inşaata giren genç kız tecavüze uğradı

GENÇ KIZIN SUÇ KAYITLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Genç kız, olay yerindeki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü. Z.Y.'nin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'da inşaata giren genç kız tecavüze uğradı

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