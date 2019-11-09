Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te aynı evde yaşayan 4 kardeşin siyanürle intihar etmesinin ardınan benzer bir haber de Antalya Konyaaltı'ndan geldi.

SİYANÜR ŞÜPHESİ

Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan 36 yaşındaki baba Selim Şimşek, 38 yaşındaki anne Sultan Şimşek ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ile 5 yaşındaki Ali Çınar'ın siyanürle intihar ettikleri üzerinde duruluyor.

Evdeki koku ve daire giren ilk ekibin de hastaneye sevk edilmesi siyanür iddialarını doğrular nitelikte.

BABANIN İNTİHAR MEKTUBU

Öte yandan baba Selim Şimşek intihar etmeden önce yazdığı mektupta "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz." dediği belirtiliyor.