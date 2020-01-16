Antalya'da İranlılar düşürülen uçakta ölenleri andı

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

1 Atık gazeteler, kapı süsü oldu Kağıt medyası her geçen gün bir adım daha sona yaklaşıyor. Gazeteler teker teker kapanarak yayın hayatını internet üzerinden sürdürme kararı alıyor. Eski gazeteler artık, süs oldu.

2 68 yaşında liseden mezun oldu Samsun'da yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Emine Aydın, açıktan okuduğu liseyi bitirerek cübbe giyip diplomasını aldı.

3 Ardahan'da tarihi eser operasyonu Göle ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otomobil ve kargo aracında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

4 Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı FETÖ'den aranan Metin İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir, serbest bırakıldı.

5 Mahallesini temizleyen adama temizlik işçileri tepkili Denizli’nin Çivril ilçesinde, yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını gönüllü olarak temizleyen Tekin Çetin, belediye yetkilileri tarafından uyarıldı.

6 Sivasspor'da 5 oyuncu Beşiktaş'a karşı yok Süper Lig'in lideri Sivasspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.