Antalya'da İranlılar düşürülen uçakta ölenleri andı

İran tarafından düşürülen, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Antalya'da yaşayan İranlılar bir araya geldi.
Antalya'nın İlçedeki Atatürk Anıtı önünde toplanan İran vatandaşları, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçek ve yaktıkları mumları koydu.
Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra sessizce dağıldı.
176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
Antalya'daki İranlılar düşürülen uçakta hayatı kaybedenleri andı VİDEO