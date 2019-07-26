Antalya'da ırmağa giren gencin cansız bedeni bulundu

Manavgat Irmağı'nda piknik yapan Fatih Salih, dün arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Akıntıya kapılan Salih, gözden kaybolmuştu.
CESET IRAMAĞIN YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ
Akşam saatlerinde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, çalışmalara sabah devam edildi.
Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.
Salih'in cesedi ırmağa girdiği yerin yakınında bulundu.
HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih'in cesedi hastane morguna götürüldü.