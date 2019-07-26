Antalya'da ırmağa giren gencin cansız bedeni bulundu

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Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle kaybolan 7 vatandaştan, 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaybolan diğer iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.