Antalya’da iş adamı arkadaşının verdiği bilgelerle soyuldu

Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çalındı. Parayı çalanların bu mikterle otomobil ve 2 ev aldıkları tespit edildi

2 MİLYON 350 BİN LİRALIK VURGUN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine giden, iş adamı İ.S., evi ve iş yerindeki 2 çelik kasadan 2 milyon 350 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

İ.S.’nin başvurusu üzerine araştırma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden B.Y.A'nın iş adamı İ.S.'nin arkadaşı olduğunu belirledi.

İDDAYA GÖRE İŞ ADAMIN ARKADAŞI, SOYGUNCULARA BİLGİ VERDİ

İddiaya göre, B.Y.A.'nın arkadaşı İ.S.'nin evinde yüklü miktarda çelik kasalarda para sakladığını diğer şüphelilere söylediği ve olayın S.G., önderliğinde gerçekleştirildiği belirlendi.

2’Sİ KADIN 4'Ü ERKEK 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDA

Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile birlikte çelik kasa hırsızlığını yaptığı öne sürülen G.G ve K.K isimli kadınlar ile S.G, T.T, E.S, F.Ç’yi gözaltına aldı.

İŞİN BÖLÜMÜNE GÖRE PARAYI BÖLÜŞTÜLER

Şüphelilerin yaptıkları iş bölümüne göre parayı bölüştükleri, parayla otomobil ve 2 ev aldıkları tespit edildi. 2’si kadın 7 şüpheli Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.