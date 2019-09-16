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Antalya'da işçileri taşıyan kamyon alev aldı: 1 yaralı

Belediyeye ait kamyonet alev alev yanarken, yangında araçtaki bir işçi yaralandı.

İHA | 16.09.2019 - 17:45..
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Antalya Kültür Merkezi (AKM) içerisinde peyzaj çalışmaları yapan belediye işçilerinin kullandığı kamyonette, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İŞÇİNİN KIYAFETLERİ ALEV ALDI

Alevler bir anda aracı sararken, bu sırada kamyonette bulunan Musa Kiriş isimli işçinin üzerindeki gömlek alev aldı. Çevredeki diğer işçilerin müdahalesi sonucu Kiriş'in, tutuşan kıyafetleri söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da işçileri taşıyan kamyon alev aldı: 1 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yaralanan Musa Kiriş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Antalya'da işçileri taşıyan kamyon alev aldı VİDEO

Antalya'da işçileri taşıyan kamyon alev aldı: 1 yaralı

Antalya'da işçileri taşıyan kamyon alev aldı: 1 yaralı

Antalya'da işçileri taşıyan kamyon alev aldı: 1 yaralı

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