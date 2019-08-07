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Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil kavşakta servis midibüsüne çarptı, aralarında 8 aylık hamile kadının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

DHA | 07.08.2019 - 01:28..
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Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 23.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya yolu Dörtyol Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

Antalya'dan Alanya yönüne giden Hasan Akan yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı servis midibüsüne çarptı.

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücü Hasan Akan ile midibüsteki 8 aylık hamile kadının da aralarında bulunduğu otel çalışanı 3 kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Antalya- Alanya yolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Görgü tanıkları, otomobilin çok hızlı seyrettiğini ve kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

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