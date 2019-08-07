Çelik: Hükümetimiz Kaz Dağları için çok hassas

1 Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği alanda girdiği gölette boğulan 2 çocuk babasının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

2 Ankara'da taksi ile otomobil çarpıştı Taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

3 Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil kavşakta servis midibüsüne çarptı, aralarında 8 aylık hamile kadının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

4 Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı Dünyanın en zengin ilk 500 insanı ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle borsanın düşmesi sonucu bir günde 117 milyar dolar kaybetti.

5 Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü Kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez ağır yaralandı.

6 Venezuela, ABD’yi BM'ye şikayet etti Ülke, karasularına izinsiz giren casus uçaklar nedeniyle ABD’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne söyledi.