Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tek başına yaşadığı belirlenen Fikret A., evinin kapısını kilitledikten sonra balkona çıkarak kendisine zarar vermeye başladı.
Kafasını balkondaki cama vuran adam, eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı.
ADAM KAPIYI AÇMAYINCA ÇİLİNGİR GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, daire kapısının kilitli olduğu belirlendi.
Fikret A.'yı kapıyı açması için ikna edemeyen ekipler adamın işitme engelli olduğunu öğrenince, çilingir çağırdı.
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İŞİTME ENGELLİ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Çilingirin 1 saatlik çalışmasının ardından kapının açılması sonucu, işitme engelli Fikret A., ambulans ile hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.