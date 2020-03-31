Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Şirketten yapılan açıklamada, "Gatwick'teki uçuş programımızı geçici olarak askıya alacağız." denildi.

Polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan sahte dezenfektan ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

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İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok

İstanbul'da otobüslerin dolu olmasını İBB, "organizasyon" olarak nitelendirse de yoğunluk bugün de devam etti.