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Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Sinir krizi geçirerek balkondaki cama kafasını vuran adam, çilingirin kapıyı açması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tek başına yaşadığı belirlenen Fikret A., evinin kapısını kilitledikten sonra balkona çıkarak kendisine zarar vermeye başladı.

Kafasını balkondaki cama vuran adam, eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı.

ADAM KAPIYI AÇMAYINCA ÇİLİNGİR GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, daire kapısının kilitli olduğu belirlendi.

Fikret A.'yı kapıyı açması için ikna edemeyen ekipler adamın işitme engelli olduğunu öğrenince, çilingir çağırdı.

Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi ViDEO

İŞİTME ENGELLİ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çilingirin 1 saatlik çalışmasının ardından kapının açılması sonucu, işitme engelli Fikret A., ambulans ile hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.

Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

Antalya'da işitme engelli adam kendini eve kitledi

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