Antalya'da itfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı

Antalya'nIn Kepez ilçesinde, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız kalan 14 yaşındaki E.İ., çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı.

Bu sırada yatağın tutuşmasıyla odada yangın çıktı.

Alevleri söndürmeye çalışan çocuk başarılı olamayınca panikle kendisini evden dışarı attı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen alevler odayı sararken, daireden yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireye balkondaki demir korkuluğu kırarak müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUĞA SAHİP ÇIKTI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı.

Yangının ardından evlerinin zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı görülen E.İ.'ye itfaiye ekipleri sahip çıktı.

ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKARTMIŞ

Panikle yalın ayak dışarı çıkan çocuğun ayağına galoş verildi. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerine yangının çakmakla oynadığı sırada kazayla çıktığını söyledi.

EKİPLER ÇOCUĞA YEMEK ALDI

Oturdukları evin ne kadar zarar gördüğünü ve balkonda bulunan tüpün patlayıp patlamadığını soran E.İ., itfaiye amiriyle birlikte odanın camından yanan eve baktı.

Karnının aç olduğunu söyleyen çocuğa Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yiyecek alındı.

"HERKESTEN YARDIM İSTİYORUZ"

Yangının ertesi günü konuşan çocuğun babası Veysel İçer, yangın haberini iş yerindeyken aldığını belirterek, "İş yerindeydim, telefon geldi, evde yangın çıktığını söylediler. Koşa koşa geldim. Bir gece eşimin annesinin evinde kaldık, bu ev yapılana kadar bir ev istiyoruz. Ailecek engelliyiz, herkesten yardım istiyoruz" dedi.

"ALLAH ÇOCUĞUMU KORUMUŞ"

Oğlunun 14 yaşında ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen İçer, "Çocuk telefona dalmış, elinde çakmakla oynarken yangın çıkmış, koşarak dışarı çıkmış. Bir odamız zarar gördü, kıyafetlerimizin hepsi yandı. İtfaiye erlerine oğluma yemek verdikleri için çok teşekkür ederim, yardımcı oldular, hemen yangını söndürdüler. Bize yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş, yatacak bir yuvamız olsun istiyoruz" diye konuştu.