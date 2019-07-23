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Antalya'da kadın cinayeti

Manavgat ilçesinde gerçekleşen korkunç cinayetin nedeninin, kıskançlık olduğu açıklandı.

İHA | 23.07.2019 - 15:32..
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 31 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

KANLAR İÇİNDEKİ KADINI VATANDAŞ FARK ETTİ

Sabah saatlerinde  M.A.K. isimli vatandaş minibüs durağına gittiği sırada, durağın yan tarafında bulunan Kumköy Deresi kıyısında bir kadının kanlar içerisinde yattığını görünce jandarmayı aradı.

Kumköy Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler ve sağlıkçılar kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'da kadın cinayeti

DİNİ NİKAHLI EŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy ve Side Jandarma Karakollarına bağlı ekipler, öldürülen genç kadının olay yerinin yakınındaki bir otelde garson olarak çalıştığını, 2 kez evlenip ayrıldıktan sonra Ü.G. isimli şahıs ile dini nikahlı olarak yaşadığını belirledi.

Antalya'da kadın cinayeti

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının gece iş çıkışında dini nikahlı yaşadığı Ü. G. ile tartıştığını, daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

Antalya'da kadın cinayeti

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Jandarma ekipleri, kısa süreli bir çalışmanın ardından cinayet zanlısı Ü.G.'yi saklandığı yerde yakaladı.

Antalya'da kadın cinayeti

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜ

Ü.G.'nin ilk ifadesinde Halime Şenal ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve boğuşma sırasında bıçakladığını söylediği bildirildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'da kadın cinayeti

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