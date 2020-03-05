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Antalya'da kadın müşteriye baktın kavgası

Restoranı bulunan Yakup İ., 'kadın müşterilere' baktığı iddiasıyla kendisine saldıran yan taraftaki restoran çalışanlarından 1'ini bıçaklayarak öldürdü.

DHA | 05.03.2020 - 16:50..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, restoran sahibi Yakup İ. ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk, M.K., A.K., O.K. ve K.B. arasında iki kadın müşteriye baktığı iddiasıyla tartışma çıktı.

KENDİSİNE SALDIRAN ÇALIŞANLARDAN BİRİNİ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İ.'yi dövmeye başladı.Grubun elinden kurtulan Yakup İ. hızla girdiği restoranından bıçak alıp, geri çıktı. Ardından da Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı.

Antalya'da kadın müşteriye baktın kavgası

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmek istendi. Ancak yolda hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis, kaçan Yakup İ.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olduğu öğrenilen Yakup İ.'nin, götürüldüğü özel hastanede kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında da kesik bulunduğu belirlendi.

Antalya'da kadın müşteriye baktın kavgası

"BANA SALDIRDIĞI İÇİN KENDİMİ SAVUNDUM"

Tedavisinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yakup İ., "Bana saldırdığı için kendimi savundum." dedi.

Yakup İ. adliyeye sevk edilirken, kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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