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Antalya'da kadın şoförlerden tuvalet tepkisi

Toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları alanlarda erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söylediler.

DHA | 22.01.2020 - 16:52..
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Antalya'da 4 ay önce toplu ulaşım şoförleri, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurarak sorunlarına çare aramaya başladı.

Derneğin başkanlığına ise toplu ulaşım şoförü Elçin Güner (46) seçildi. Şoförlerin sıkıntılarını dile getiren Güner, otobüslerin seferlere çıkmadan önce bekleme yaptıkları depolama alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

"AYNI ANDA TUVALETE GİRDİĞİMİZ ZAMANLAR OLUYOR"

Güner, fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve yolcuların şiddetine maruz kalmalarının yanı sıra, tuvaletler konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi. Şoförler Odası'nın bu tür konulara bir çözüm bulamadığını ileri süren Güner, “En büyük sıkıntımız tuvaletler. Depolama alanlarının çoğunda erkek ve kadınlar aynı tuvaleti kullanıyor. İçeride pisuvarlar ve normal bir tuvalet var. Erkeklerle aynı zamanda tuvalete girdiğimiz zamanlar oluyor. Biz kadınlar içerideyken bazı duyarlı arkadaşlarımız kapıda bizi bekliyor. Ama o zaman da seferlerine geç kaldıkları oluyor. Bu yüzden para cezası uygulanan arkadaşlarımız oldu." dedi.

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi -1

"İÇERİDE KİMSE VAR MI?"

Erkek şoförlerin pisuvarda ihtiyaçlarını görürken, tuvaletin içinden çıkan kadın şoförlerin karşı karşıya kaldığı utanç durumları olduğunu dile getiren Güner, “Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Antalya'da tuvalet ihtiyacını henüz çözebilmiş değiliz. Antalya merkezinde 12-13 kadın şoför var. İçeri girerken kapıdan 'Kimse var mı?' diye sesleniyorlar. Avrupa standartlarında çalışma bekleniyor ama uygulanan Afrika standartları" diye konuştu.

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi -2

ERKEK ŞOFÖRLER DE MAĞDUR

Erkek şoförlerden Selçuk Akünlü ise tuvaletlerin sıkıntılı olduğunu aktardı. Kadınların tuvalete girmesi durumunda bazen kapıda uzun kuyruklar oluştuğuna dikkati çeken Akünlü, kendilerinin içeride olması durumunda kadın arkadaşlarının dakikalarca beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi -3

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi -4

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi -5

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