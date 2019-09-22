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Antalya'da kahvede kavga: 2 yaralı

Oyun oynarken çıkan kavgada okey tahtalarıyla birbirlerine giren taraflar çevredekilerin ayırmasıyla durduruldu.

DHA | 22.09.2019 - 21:36..
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Antalya'nın, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde kahvede okey oynayan bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü, ardından da sokağa taştı.

UZUN SÜRE KAVGA ETTİLER

Ellerinde okey tahtalarıyla birbirine saldıran grup, uzun süre kavga etti. Tarafların ayrılmaması üzerine kahvedeki diğer kişiler olaya müdahale etti. Araya girenlerin ayırmasıyla kavga sona erdi. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı.

Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği kavga, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Antalya'da kahvede kavga: 2 yaralı

Antalya'da kahvede kavga: 2 yaralı

Antalya'da kahvede kavga: 2 yaralı

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