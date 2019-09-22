Antalya'da kahvede kavga: 2 yaralı

Muğla'da göçmenlerin olduğu minibüs kaza yaptı

1 Samandağ’da bitki örtüsü yangını Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

2 İzmir'de 324 göçmen yakalandı Çeşme, Dikili, Gümüldür ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

3 Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı kabul etti Daha önce terör örgütü YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğu belirtmesiyle gündeme gelen Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

4 ABD'de kimyasal şüphesi Aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişinin hayatını kaybetmesi kentte paniğe neden oldu.

5 İran, İngiltere’ye ait petrol tankerini serbest bırakacak İran'ın ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere ile yaşadığı kriz devam ediyor.

6 Oğlu askerdeyken dağa kaçırılan anne HDP önünde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin oturma eyleminde yer alan Leyla Avunan, oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini söyledi.