1 Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü Antalya'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan, evine 50 metre kala fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

2 Isparta'da trafik kazası: 16 yaralı Isparta'da ilçeler arası yolcu taşıyan minibüsün refüje devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.

3 Erdoğan'la İmamoğlu'nun Kanal İstanbul tartışması sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili kararlılığını ortaya koyarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözleri eleştirdi.

4 TBMM Libya tezkeresi için 2 Ocak'ta toplanacak Şentop, Libya'ya asker gönderilmesi için hazırlnan tezkere için Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

5 Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı Bahçelievler'de aralarında kız kaçırma davası yüzünden husumet bulunan iki kişiden biri silahlı saldırıya uğradı.

6 4 büyüklerde sakat futbolcuların dönüşleri Süper Lig'in ilk yarısında ağır sakatlılar yaşayan futbolcuların bir kısmı ikinci devrenin başında dönecekler. Bazı oyuncuların forma giymesi ise biraz daha uzayacak.