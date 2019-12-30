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Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü

Antalya'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan, evine 50 metre kala fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

DHA | 30.12.2019 - 18:07..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden çıkan Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve geri dönüş yoluna girdi.

Coşan, eve varmasına 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü -1

MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü -2

TELEFONA CEVAP VEREMEDİLER

Coşan'ın çalan telefonuna uzun süre bakamayan polis, eşine kötü haberi sağlık görevlileri eşliğinde evine giderek verdi. Bir süre önce by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilen Coşan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü -3

Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü -4

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