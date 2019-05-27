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Antalya'da kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

Antalya'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaparken kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.

DHA | 27.05.2019 - 14:43..
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Olay dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaptığı sırada yere düştü.

Antalya'da kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Oğlunun fenalaştığını gören Huriye Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı.

Antalya'da kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

YOLDA KALBİ DURDU

Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü, yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün, kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Antalya'da kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

BABANIN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Mobilya ustası Göktürk Güllü, morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı, yakınları teskin etti.

Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı. Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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