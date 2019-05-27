Antalya'da kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

1950’ler ve 1960’larda melodram ve kahramanlık filmlerinin aranan jönü, Türk sinemasının usta oyuncularından Eşref Kolçak’ın hayat hikâyesidir…

Alman nakliye şirketi DHL, Çin'de düzenli bir drone teslimat hizmetini hayata geçirdi.

Çin'de drone ile kargo teslimat hizmeti başladı

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Oğuz Haksever Cumhurbaşkanı gafına açıklık getirdi

NTV'nin tecrübeli spikeri olay olan sözleriyle aslında ne demek istediğini anlattı.